Губернатор по имени Жанна? / Одним из участников губернаторской гонки может стать дама

Публикации за 23.01.17

Завершился ежегодный съезд «Единой России», от которого ждали новых пророчеств относительно предстоящих осенью выборов губернаторов 30 регионов России. Никаких сенсационных откровений от первых лиц не последовало, однако прозвучал очень важный тезис, в перспективе способный серьезно изменить сложившиеся расклады. Партия власти объявила о готовности к сотрудничеству с любыми здоровыми силами и о том, что практика «народных» праймериз станет постоянной.

По мнению источников NDNews.ru, это может означать, что региональные кампании вполне способны удивить избирателей неожиданными кандидатами от партии власти. Свердловская область, которую часто называют одним из самых «фрондерских» регионов, должна, с точки зрения администрации президента, показать пример образцовых открытых, демократичных выборов.

Конечно, пока действующий губернатор Евгений Куйвашев остается наиболее вероятным претендентом на роль основного кандидата. Но благословение идти на новый срок от Владимира Путина им все еще не получено, и вчерашний съезд «Единой России» в этом отношении ясности не прибавил. Не обозначил президент своего решения по Среднему Уралу и на прошлой неделе, несмотря на то, что многие слухмейкеры это предсказывали. Верхушка свердловской «Единой России» по-прежнему остается в неведении и неохотно делится своими соображениями. Все, что смог сообщить на сегодняшней пресс-конференции секретарь отделения Виктор Шептий, – это то, что скоро Владимир Владимирович должен назначить исполняющего обязанности губернатора, и что мнение лидера будет для единороссов определяющим при выдвижении своего кандидата.

Собеседники агентства, близкие к уральскому полпредству, делятся неожиданным предположением: ближе к выборам может оказаться, что глава государства принял решение поддержать на Урале даму, которая уже успела провести с ним доверительную беседу, и при этом не связана ни с одной из традиционных для региона сфер влияния. Речь идет о Жанне Рябцевой, руководителе регионального исполкома ОНФ. В мае прошлого года она участвовала в праймериз ЕР и обошла многих действующих депутатов. В ноябре – выступила перед президентом на «Форуме действий» с критикой местной власти. «Выступление Рябцевой было крайне неприятным для губернатора, его растиражировали во всех федеральных СМИ», – отметил политолог Сергей Мошкин.

В то же время эксперт полагает, что выдвижение Рябцевой в губернаторы все-таки маловероятно. «При всех своих добродетелях она все-таки не входит в круг тех персон, которые могли бы претендовать на губернаторское кресло. Несмотря на ее смелые вопросы Путину это все-таки не ее уровень. Но определенное покровительство Кремля Жанна, тем не менее, ощущает: ОНФ как проект Путина не закрыт, а она – его лицо в Свердловской области», – отметил Сергей Мошкин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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