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Екатеринбург

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Публикации за 15.03.17

Винницкий будет представлять интересы области в Общественной палате РФ (ФОТО)

Винницкий будет представлять интересы области в Общественной палате РФ (ФОТО)

Сегодня на заседании Общественной палаты Свердловской области был решен вопрос о том, кто будет представлять интересы региона в ОП РФ. Большинством голосов был выбран зампред ОПСО Владимир Винницкий.

Владимир Винницкий. Тайное голосование
Владимир Винницкий. Тайное голосование

Как передает корреспондент NDNews.ru, за него отдали голоса 24 члена Общественной палаты Свердловской области. За другого кандидата – члена ОПСО, эколога Андрея Волегова (до него рассматривали кандидатуру Валерия Черкашина, который , но он взял самоотвод и предложил голосовать за коллегу) – отдали голоса лишь четверо членов ОПСО.

Андрей Волегов
Андрей Волегов

Отметим, что в голосовании приняли участие только 28 человек, тогда как всего в Общественной палате региона состоят 42 члена. Тем не менее, кворум был, так что новый представитель Свердловской области в ОП РФ – Владимир Винницкий. Кандидатура общественника, как ни парадоксально звучит, ранее была согласована с губернатором Свердловской области – об этом перед началом голосования рассказал замглавы администрации Куйвашева Вадим Дубичев.

Идет подсчет голосов
Идет подсчет голосов

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.03.17

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