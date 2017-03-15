Винницкий будет представлять интересы области в Общественной палате РФ (ФОТО)

Публикации за 15.03.17

Сегодня на заседании Общественной палаты Свердловской области был решен вопрос о том, кто будет представлять интересы региона в ОП РФ. Большинством голосов был выбран зампред ОПСО Владимир Винницкий.

Владимир Винницкий. Тайное голосование

Как передает корреспондент NDNews.ru, за него отдали голоса 24 члена Общественной палаты Свердловской области. За другого кандидата – члена ОПСО, эколога Андрея Волегова (до него рассматривали кандидатуру Валерия Черкашина, который известен своим вспыльчивым нравом, но он взял самоотвод и предложил голосовать за коллегу) – отдали голоса лишь четверо членов ОПСО.

Андрей Волегов

Отметим, что в голосовании приняли участие только 28 человек, тогда как всего в Общественной палате региона состоят 42 члена. Тем не менее, кворум был, так что новый представитель Свердловской области в ОП РФ – Владимир Винницкий. Кандидатура общественника, как ни парадоксально звучит, ранее была согласована с губернатором Свердловской области – об этом перед началом голосования рассказал замглавы администрации Куйвашева Вадим Дубичев.

Идет подсчет голосов

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.03.17

Свердловские власти отдадут АО «Телесеть» четыре этажа в офисном здании. / Свердловская область обосновалась в лидерах по числу заявок на дальневосточный гектар. / «Подбросьте, пожалуйста, а то сейчас дом в канализации утонет!» – сантехники в Белоярке до места аварий добираются автостопом (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»