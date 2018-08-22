Слух дня: Свердловскую общественную палату возглавит журналист, афганец или пиарщик

Уже завтра, 23 августа, в Свердловской области пройдет первое заседание вновь избранной Общественной палаты. По традиции на нем будет избран председатель.

Как сообщают источники РИА «Новый День», в кулуарах уже обсуждают, кто может им стать. К уже известному имени председателя Союза журналистов Александра Левина добавились еще два. Это – начальник управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями «Первоуральского новотрубного завода» Александр Ханин и представитель ветеранов Афганистана Евгений Тетерин. Ранее обсуждалась также кандидатура бывшего главы исполкома ЕР Александра Косинцева.

«Председателем должен быть человек, имеющий навыки работы с различными политическими и социальными группами, имеющий опыт работы в общественной палате или с общественной палатой. Имеющий возможность физически постоянно присутствовать на месте – частые командировки или что-то еще снижают эффективность работы, так как председателю необходимо участвовать во всех происходящих процессах. Эта должность очень затратная энергетически, требующая много времени, участия, соучастия», – прокомментировал ситуацию один из членов общественной палаты прошлого созыва.

Добавим, что заседание пройдет не в собственном помещении Общественной палаты, а в резиденции губернатора, поэтому аппарат ОП аккредитацией журналистов не занимается. Департамент информполитики тоже никакой информации на этот счет пока не дает.

Екатеринбург, служба информации

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