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Вторник, 13 июля 2021, 08:36 мск

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Заксо утвердило свою треть областной Общественной палаты: новых лиц мало

Заксобрание Свердловской области утвердило 14 человек, которые войдут в новый состав Общественной палаты региона.

По итогам голосования в состав ОП СО 2021 – 2024 года вошли:

  1. Феликс Бадаев – от СРОО «Свердловское диабетическое общество»;
  2. Дмитрий Бугров – от РОО «Волонтерский центр Свердловской области»;
  3. Владимир Винницкий – от РОО «Объединения предпринимательских организаций работодателей малого и среднего бизнеса Свердловской области»;
  4. Елена Зверева – от РОМО «Свердловская областная организация Российского союза молодежи»;
  5. Алексей Киселев – от Федерации профсоюзов Свердловской области;
  6. Борис Колесников – от Научно-практического социально-педагогического объединения «Благое дело»;
  7. Лариса Крапивина – от СР ОДО «Каравелла»;
  8. Юлия Лаврикова – от «Уральской экологической инициативы»;
  9. Анастасия Лукичева – от Фонда «Альфа-Патриот»;
  10. Сергей Павленко – от Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма»;
  11. Шлема Спектор – от Свердловской областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских лагерей;
  12. Юрий Судаков – от Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров;
  13. Евгений Тетерин – от Свердловской региональной общественной организации содействия ветеранам боевых действий и военных конфликтов;
  14. Владимир Щелоков – от Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.

Отметим, что в текущем созыве ОП работают 11 из них. Новичков трое: Дмитрий Бугров, Юлия Лаврикова, Анастасия Лукичева.

Срок полномочий действующей ОП СО истекает 23 августа 2021 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 13.07.21

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