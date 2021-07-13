Заксо утвердило свою треть областной Общественной палаты: новых лиц мало

Заксобрание Свердловской области утвердило 14 человек, которые войдут в новый состав Общественной палаты региона.
По итогам голосования в состав ОП СО 2021 – 2024 года вошли:
- Феликс Бадаев – от СРОО «Свердловское диабетическое общество»;
- Дмитрий Бугров – от РОО «Волонтерский центр Свердловской области»;
- Владимир Винницкий – от РОО «Объединения предпринимательских организаций работодателей малого и среднего бизнеса Свердловской области»;
- Елена Зверева – от РОМО «Свердловская областная организация Российского союза молодежи»;
- Алексей Киселев – от Федерации профсоюзов Свердловской области;
- Борис Колесников – от Научно-практического социально-педагогического объединения «Благое дело»;
- Лариса Крапивина – от СР ОДО «Каравелла»;
- Юлия Лаврикова – от «Уральской экологической инициативы»;
- Анастасия Лукичева – от Фонда «Альфа-Патриот»;
- Сергей Павленко – от Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма»;
- Шлема Спектор – от Свердловской областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских лагерей;
- Юрий Судаков – от Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров;
- Евгений Тетерин – от Свердловской региональной общественной организации содействия ветеранам боевых действий и военных конфликтов;
- Владимир Щелоков – от Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.
Отметим, что в текущем созыве ОП работают 11 из них. Новичков трое: Дмитрий Бугров, Юлия Лаврикова, Анастасия Лукичева.
Срок полномочий действующей ОП СО истекает 23 августа 2021 года.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
Екатеринбург. Другие новости 13.07.21
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