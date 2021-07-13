Заксо утвердило свою треть областной Общественной палаты: новых лиц мало

Заксобрание Свердловской области утвердило 14 человек, которые войдут в новый состав Общественной палаты региона.

По итогам голосования в состав ОП СО 2021 – 2024 года вошли:

Феликс Бадаев – от СРОО «Свердловское диабетическое общество»; Дмитрий Бугров – от РОО «Волонтерский центр Свердловской области»; Владимир Винницкий – от РОО «Объединения предпринимательских организаций работодателей малого и среднего бизнеса Свердловской области»; Елена Зверева – от РОМО «Свердловская областная организация Российского союза молодежи»; Алексей Киселев – от Федерации профсоюзов Свердловской области; Борис Колесников – от Научно-практического социально-педагогического объединения «Благое дело»; Лариса Крапивина – от СР ОДО «Каравелла»; Юлия Лаврикова – от «Уральской экологической инициативы»; Анастасия Лукичева – от Фонда «Альфа-Патриот»; Сергей Павленко – от Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма»; Шлема Спектор – от Свердловской областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских лагерей; Юрий Судаков – от Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров; Евгений Тетерин – от Свердловской региональной общественной организации содействия ветеранам боевых действий и военных конфликтов; Владимир Щелоков – от Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.

Отметим, что в текущем созыве ОП работают 11 из них. Новичков трое: Дмитрий Бугров, Юлия Лаврикова, Анастасия Лукичева.

Срок полномочий действующей ОП СО истекает 23 августа 2021 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 13.07.21

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