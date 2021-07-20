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Вторник, 20 июля 2021, 15:35 мск

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Куйвашев включил в состав Общественной палаты летчика Дамира Юсупова

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, которым утвердил свою треть Общественной палаты региона. Среди 14 человек, которых отобрал Куйвашев, – пилот «Уральских авиалиний», герой России Дамир Юсупов. Указ размещен на сайте Общественной палаты.

В ОП СО от губернатора также вошли:

– заслуженный учитель РФ, почетный гражданин Первоуральска Владимир Валькер;

– замдиректора по воспитательной работе и культуре безопасности Свердловского медколледжа Евгений Дайнес;

– советник директора частного музейного комплекса, председатель региональной организации Российского военно-исторического общества Александр Емельянов;

– гендиректор комбината «Электрохимприбор» Сергей Жамилов;

– начальник Свердловского госпиталя ветеранов войн Олег Забродин;

– председатель Свердловского творческого Союза журналистов Александр Левин;

– сопредседатель регионального штаба регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» Ирина Левина,

– директор ООО «Талицкие молочные фермы» Юрий Окунев;

– председатель свердловского Союза композиторов, заслуженный деятель культуры РФ, почетный гражданин Свердловской области Александр Пантыкин;

– начальник регионального штаба Свердловского отделения Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России» Вадим Савин;

– советник президента РОР «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» Михаил Черепанов;

– президент региональной организации «Свердловская федерация подводного спорта» Валерий Черкашин;

– советник президента Союза автотранспортных предпринимателей Свердловской области Владимир Щукин.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе свою треть ОП утвердило заксобрание. Состав почти не обновился.

Напомним, в конце 2017 года общественная палата Свердловской области получила право выдвигать наблюдателей на выборы. Во время президентской кампании 2018 года на участках работали более 2,5 тысячи обученных в ОП волонтеров из десятка общественных организаций. Опыт был признан успешным и его быстро распространили на все процедуры голосования. Так, общественные наблюдатели присутствовали на опросе по площадке для строительства храма в Екатеринбурге в октябре 2019 года, на едином дне голосования и, конечно, на общероссийском плебисците по поправкам к Конституции РФ летом 2020 года. Причем к последнему мероприятию общественники готовились особенно тщательно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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