На екатеринбургской акции протеста начались массовые задержания (ФОТО)

Толпа протестующих после более двухчасовой массовой прогулки по центру города снова вернулась в исходную точку несанкционированной акции – парк XXII Партсъезда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», участники шествия разбились на несколько групп и собирались вместе около Дворца молодежи. В этот момент к месту стали подъезжать машины с ОМОН и автозаки. Небольшая часть молодых людей бросили врассыпную в парк, за ними бросили полицейские. Начались задержания. По некоторым данным, были случаи потасовок с силовиками возле Дворца молодежи. После этого участник шествия стали быстро расходится, многие смешались с обычными горожанами, которые ожидают общественный транспорт на остановках. На перекрестке Ленина – Коммунаров бойцы ОМОН выстроились в линию на тротуарах и стали вытеснять людей за периметр площадки.

По данным МОБ, число задержанных на акции – 43 человека. ОВД-инфо сообщает о более 60-ти задержанных в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Светлана Загороднева

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