В Екатеринбурге в семь раз выросло число горожан, привлеченных к ответственности за участие в протестах

173 жителя Екатеринбурга были привлечены к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях протеста в 2021 году. Такие данные привел сегодня начальник городского УМВД Игорь Озеров на заседании думской комиссии по безопасности жизнедеятельности. Стоит отметить, что в 2020 году в Екатеринбурге было рассмотрено всего 24 административных дела по «митинговой» статье 20.2 КоАП РФ.

По словам полицейского, всего в минувшем году в уральской столице зарегистрировано 233 протестных акции. Семь из них не были согласованы с властями, поэтому правоохранительные органы «приняли меры пресечения».

Напомним, в январе 2021 года в Екатеринбурге состоялись два крупных шествия в поддержку оппозиционера Алексея Навального, на которых было задержано более сотни человек. Еще одно шествие в защиту осужденного политика прошло в апреле – тогда полицейские задержали нескольких человек перед началом акции.

Шествие в поддержку Навального

В ноябре и декабре, когда в Свердловской области действовал QR-режим, в Екатеринбурге прошли четыре массовых пикета – собравшиеся выступали против введения антиковидных мер. Несмотря на то, что изначально акции были согласованы министерством общественной безопасности, они попали в поле зрения полиции, так как число участников пикетов по факту в несколько раз превысило заявленное.

Добавим, что Свердловская область заняла второе место после Санкт-Петербурга среди регионов России по количеству пикетов, митингов и протестных акций в 2021 году.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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