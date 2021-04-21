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Среда, 21 апреля 2021, 20:12 мск

Новости Екатеринбург

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У ККТ «Космос» – новые задержания. Протестующие начали расходиться (ФОТО)

У ККТ «Космос», который, по-видимому, стал конечной точкой маршрута несанкционированного шествия, протестующие лицом к лицу столкнулись с полицией. Как минимум еще один человек был задержан.

Из Екатеринбургского штаба Навального пришло сообщение, что «мероприятие» подходит к концу, участникам советуют разойтись, что они и делают – толпа делится на группы и удаляется от «Космоса».

Как уже сообщал «Новый День», несанкционированная акция началась сегодня около 19:00. Ее участники сначала дошли до здания УрФУ на улице Мира, затем – обратно до центра города, и в конце концов пришли к ККТ «Космос».

Сначала ДИП сообщил, что, по предварительным данным, в акции участвовало около 5 тысяч человек. Потом минбез сократил эту цифру вдвое, заявив, что «многие люди в вечернее время возвращались с работы домой или следовали по иным делам».

Тем временем на площади 1905 года действительно идет репетиция парада Победы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Евгения Вирачева

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Метки / Навальный Алексей

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