Акция протеста в Екатеринбурге закончилась, в центре идет репетиция парада Победы (ФОТО)

Несанкционированная акция протеста в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге закончилась. Последние группы людей разошлись от ККТ «Космос» и набережной. Сейчас здесь остается несколько десятков человек, которые просто гуляют. Полиция тоже разъезжается.

Напомним, акция началась в 19 часов. Сначала предполагалось, что участники соберутся на углу улиц Вайнера-Попова, но планы пришлось изменить. Колонна протестующих собралась на улице Малышева, прошла по проспекту Ленина до главного корпуса УрФУ, растянувшись при этом на несколько километров. От УрФУ участники акции двинулись в обратном направлении и догуляли до ККТ «Космос», где прошло как минимум одно задержание. После чего полицейские в громкоговоритель попросили митингующих расходиться. Аналогичное заявление выпустил городкой штаб Навального. Участники акции разделились на небольшие группы и разошлись.

Министерство обществнной безопасности сначала сообщало о 5000 участников, но затем стала фигурировать цифра 2500 человек. По оценкам сторонних наблюдателей, участников акции было больше – около 6000-7000 человек. На данный момент известно о шести задержанных, но информация пока не подтверждена официально.

Сейчас на площади 1905 года началась репетиция Парада Победы. По брусчатке маршируют колонны военных.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Ольга Тарасова

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