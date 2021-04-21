Свердловские власти насчитали 5 тысяч участников несанкционированного шествия (ФОТО)

По предварительным данным, имеющимся в распоряжении министерства общественной безопасности Свердловской области, численность участников несанкционированной акции составляет порядка 5 тысяч человек. Об этом сообщили «Новому Дню» в департаменте информполитики. Сами участники визуально насчитали несколько больше – 7-8 тысяч человек.

Напомним, в Екатеринбурге колонна участников несанкционированной акции протеста в поддержку Навального растянулась на несколько километров по всем центральным улицам. «Голова» уже подошла к конечной точке – УрФУ, развернулась, пошла по улице Мира в обратную сторону.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 21.04.21

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