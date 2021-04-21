Колонна протестантов растянулась на километры по центру Екатеринбурга (ФОТО)

В Екатеринбурге колонна участников несанкционированной акции протеста в поддержку Навального растянулась на несколько километров по всем центральным улицам. «Голова» уже подходит к конечной точке – УрФУ, а «хвост» еще идет по улице Малышева а районе Плотинки.

По данным наших корреспондентов, движение осложнено тем, что на многих участках – очень узкие тротуары, люди были вынуждены стоять, пропуская друг друга. Поэтому к данному минуте кто-то уже доходит до УрФУ, а другие еще даже не дошли до проспекта Ленина. Интересно, что по всему пути следования колонны не было видно ни полицейских, ни Росгвардии. Участники идут мирно, изредка выкрикивают лозунги: «Свободу Навальному!», «Свободу политзаключенным!». По ходу колонны задержаний также пока не замечено.

Что будет после того, как участники дойдут до УрФУ, не известно.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук, Ольга Тарасова

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