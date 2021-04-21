В Нижнем Тагиле задержан участник несанкционированной акции

В Нижнем Тагиле сегодня проходит несанкционированное шествие в поддержку Алексея Навального, и там не обошлось без задержаний.

По сообщению телеграм-канала «АН «Между строк», на главной площади города собралось около 90 человек. Один горожанин был задержан за антиправительственные выкрики. Полиция предлагает собравшимся разойтись в течение нескольких минут.

Фото АН «Между строк»

Напомним, сегодня в Екатеринбурге был задержан координатор екатеринбургского штаба Навального Алексей Гресько. В Екатеринбурге на несанкционированное шествие вышло несколько тысяч человек.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Нижний Тагил. Другие новости 21.04.21

Колонна протестующих растянулась на километры по центру Екатеринбурга (ФОТО). / В Екатеринбурге задержали координатора штаба Навального. / Толпа протестующих пошла по улице Малышева (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»