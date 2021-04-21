В Екатеринбурге задержали координатора штаба Навального

В Екатеринбурге едва началась несанкционированная акция протеста, полицейские задержали координатора штаба Навального Алексея Гресько. Его вывели за оцепление в то время, когда он рассказывал об обысках, проходивших у него дома несколькими часами ранее.

Гресько обратился к участникам с просьбой вести себя мирно, не нарушать никаких правил. Затем координатор городского штаба начал рассказывать журналистам об обысках, которые прошли сегодня днем у него дома. В этот момент к нему подошли сотрудники полиции и вывели за оцепление. На данный момент, по информации нашего корреспондента, Алексей Гресько задержан. Это первое задержание на сегодняшней акции – по крайней мере о других пока не сообщалось.

Протестующие в данный момент двигаются по улице Малышева в сторону УрФУ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 21.04.21

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