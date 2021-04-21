Толпа протестующих пошла по улице Малышева (ФОТО)

Несанкционированная акция протеста в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге началась с неразберихи. Люди, собравшиеся в центре, не смогли найти точку сбора. В итоге сейчас толпа двинулась по улице Малышева в сторону главного корпуса УрФУ.

Как передает наш корреспондент, сначала протестующие собирались в районе улицы Вайнера. Но все подходы к перекрестку с улицей Попова были оцеплены полицией, пешеходов разворачивали. Одновременно с этим на проспекте Ленина началась репетиция Парада Победы. Было не очень понятно, кто пришел на акцию протеста, а кто – посмотреть на военную технику. В толпе люди задавали вопросы: «Не знаете где точка сбора на акцию протеста?».

В итоге участники акции вышли сейчас на улицу Малышева. Сейчас на перекрестке с 8 Марта собирается толпа. Предполагается, что люди пойдут в сторону улицы Гагарина. На Плотинке в данный момент никого нет.

Уже на Малышева люди достали плакаты и начали выкрикивать лозунги – «Свободу Навальному» и другие.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Светлана Загороднева

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