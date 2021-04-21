Из-за перекрытий центр Екатеринбурга встал в глухую пробку (ФОТО)

Центр Екатеринбурга сегодня вечером превратился в одну большую пробку. Движение по проспекту Ленина и улицам 8 Марта, Бориса Ельцина уже закрыто. Машины еле движутся по Малышева и боковым улицам.

По информации «Яндекс Пробки», сейчас на дорогах Екатеринбурга 8-балльные заторы. Но Малышева, Сакко и Ванцетти, Попова и многие другие улицы практически замерли. По ним сейчас быстрее передвигаться пешком.

Напомним, сегодня в центре Екатеринбурга пройдет репетиция Парада Победы. Правда, начаться она должна в 22:00, а дороги перекрыты с 18 часов. Совсем скоро в центре города также начнется несанкционированная акция протеста сторонников оппозиционера Алексея Навального.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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