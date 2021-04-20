Мэрия перекроет центр Екатеринбурга за час до акции сторонников Навального

Администрация Екатеринбурга только что анонсировала изменение графика перекрытий дорог в центре города из-за репетиции парада Победы. «Военные Екатеринбургского гарнизона в среду, 21 апреля 2021 года, проведут ночную тренировку на площади 1905 года, для участия в параде войск, посвященном празднованию 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В связи с обращением Центрального военного округа городские власти изменили время закрытия движения всех видов транспорта по центральным улицам уральской столицы», – сообщили в пресс-службе мэрии.

С 18:00 21 апреля до 04:00 22 апреля 2021 года будут перекрыты следующие участки дорог:

• по проспекту Ленина, от улицы Пушкина до улицы Хохрякова;

• по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина;

• по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до дома № 10 улице Бориса Ельцина.

Также с 18:00 21 апреля до 04:00 22 апреля 2021 года будет запрещена стоянка автотранспорта на площади 1905 года.

За полчаса до сообщения администрации города «Новый День» уточнял в ЦВО, изменилось ли что-то в их графике по сравнению с планами, озвученными накануне? В ответ на это военные отправили последний актуальный план – от 19 апреля. В нем, как ранее и уточнялось, репетиция парада назначена на 22:00. То есть центр Екатеринбурга перекроют за 4 часа до начала репетиции.

Добавим, сторонники Алексея Навального анонсировали на завтра акцию протеста, она будет несогласованной, оппозиционеры планируют собраться в 19:00, то есть спустя час после перекрытия дорог.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 20.04.21

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