В гимназии № 9 сегодня отменили вечерние курсы из-за перекрытия улиц

Сегодня, 21 апреля, в гимназии № 9 не будет вечерних курсов по подготовке в 5-й класс.

Как сообщили «Новому Дню» в департаменте образования администрации города, это связано с проведением репетиции парада. «Курсы проходят с 16:30 и до 20:00, а рядом с гимназией будут перекрыты улицы. В связи с этим данные курсы перенесены на 19 мая», – пояснили в пресс-службе. Остальные занятия пройдут по расписанию.

Как сообщал «Новый День», сегодня с 18:00 до 04:00 22 апреля 2021 года будут перекрыты следующие участки дорог:

• по проспекту Ленина – от улицы Пушкина до улицы Хохрякова;

• по улице 8 Марта – от Малышева до Бориса Ельцина;

• по улице Бориса Ельцина, от 8 Марта до дома № 10 по Бориса Ельцина.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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