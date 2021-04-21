МЧС разослало сообщения о перекрытии центра города из-за «неотложных мероприятий»

Жители Екатеринбурга сегодня с утра начали получать СМС от ГУ МЧС по Свердловской области о перекрытии дорожного движения в центре города с 18:00.

В них говорится: «Администрация г. Екатеринбурга информирует: в связи с проведением неотложных мероприятий 21.04 с 18:00 будут закрыты для движения транспорта Ленина (Хохрякова – Пушкина), 8 Марта (Малышева – Б. Ельцина), Б. Ельцина (8 Марта до дома № 10 на Б. Ельцина). Меняются маршруты движения общ. транспорта».

Администрация Екатеринбурга тоже предупредила горожан о перекрытии дорог в центре города, но сообщила, что это делается в связи с проведением репетиции парада войск ЦВО, посвященного Дню Победы. «Автобусное движение будет организовано по улицам Московской – Малышева – Карла Либкнехта. Трамваи будут двигаться по улицам Московской – Куйбышева – Луначарского», – уточнили в пресс-службе мэрии.

Добавим, сторонники Алексея Навального анонсировали на вечер акцию протеста, она будет несогласованной.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 21.04.21

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