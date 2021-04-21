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Среда, 21 апреля 2021, 19:29 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге задержано не меньше 6 человек (ФОТО)

На данный момент в Екатеринбурге задержали по меньшей мере шестерых участников несанкционированной акции в поддержку Навального.

Один из них, как писал «Новый День», координатор штаба Навального Алексей Гресько. Напомним, его вывели за оцепление в то время, когда он рассказывал об обысках, проходивших у него дома несколькими часами ранее.

Второй – правозащитник Сергей Зыков. Оба, по данным портала «ОВД-Инфо», находятся в отделе полиции № 9.

Еще четыре человека – Елена Данилова, Анастасия Югова, Анастасия Югова, Алексей Орлов – также задержаны, но пока неизвестно, куда их увезли.

Тем временем несанкционированная «прогулка» продолжается.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / Навальный Алексей

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Екатеринбург, Урал, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Фоторепортаж, Навальный Алексей,