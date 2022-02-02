Свердловская область стала вторым регионом в России по протестной активности (СКРИН)

Свердловская область заняла второе место после Санкт-Петербурга среди субъектов РФ по количеству пикетов, митингов и других протестных акций в 2021 году. Доклад о протестной активности регионов опубликован сегодня в телеграм-канале «Незыгарь». В нем говорится, что пик протестной активности на Среднем Урале пришелся на ноябрь и декабрь, протесты были в основном связаны с коронавирусной и социальной тематиками. Общее число акций за прошлый год – 89 (в Петербурге – 141).

Авторы исследования отмечают, что недовольство в основном генерируют развитые регионы, обладающие значительным социально-экономическим потенциалом. Это связано с тем, что протестная активность определяется не столько наличием в субъекте острых проблем в социальной сфере, сколько состоянием гражданского общества и развитостью некоммерческих организаций, которые существенно выше в мегаполисах. В группу с напряженной ситуацией (от 50 протестных акций и выше) кроме Петербурга и Свердловской области вошли также Новосибирская, Ростовская, Ивановская, Ленинградская, Саратовская области, Дагестан, Татарстан и Алтайский край. Также в докладе говорится, что если в начале 2021 года превалировали акции с политическими требованиями, то в ноябре-декабре люди выходили в основном на акции по темам, связанным с коронавирусом и здравоохранением. Эту тенденцию легко проследить и на примере Свердловской области.

Как уже сообщал «Новый День», 23 января 2021 года, несмотря на тридцатиградусный мороз, от 3 до 10 тысяч екатеринбуржцев вышли на стихийную «прогулку» в поддержку Алексея Навального. Впрочем, когда «Новый День» опросил случайно выбранных участников шествия, оказалось, что судьба оппозиционера волнует не всех. Жители Екатеринбурга жаловались на плохую уборку снега, низкие зарплаты, безработицу и губернатора-варяга. В какой-то момент начались столкновения с полицией. Всего, по данным министерства общественной безопасности, сотрудники правоохранительных органов задержали 14 человек. 31 января в Екатеринбурге состоялось еще одно несанкционированное мероприятие, в котором, по мнению полиции, приняли участие порядка 2300 человек. 83 человека были задержаны.

В апреле сторонники Навального сделали ход конем и объявили массовые митинги в день послания Путина Федеральному собранию. В Екатеринбурге уличная акция превратилась в догонялки: протестующие «гуляли» по центру города, а силовики с оцеплением перемещались с места на место. Это была последняя крупная акция навальнистов.

В последнем квартале 2021 года на первое место вышел протест против QR-кодов. Всего за два месяца в Екатеринбурге прошли четыре массовых пикета, собравшие несколько сотен человек. Аналогичные акции проходили и в других городах Свердловской области, причем с разрешения властей. Протестующие сравнивали режим проверки QR-кодов с «цифровым концлагерем» и проводили параллели фашизмом. Они пытались штурмовать мэрию, прокуратуру, областной суд и свердловский парламент. Активисты добились права присутствовать на обсуждении в заксобрании федерального законопроекта об обязательной проверке QR-кодов в общественных местах, и там заявили уже политические требования. Они считают, что власть нарушает их конституционные права и намеренно создает «революционную ситуацию» в стране. В декабре лозунги антикуарщиков на уличных пикетах стали жестче: от обещания привлечь на свою сторону военных до требования отставки руководящих чиновников.

Добавим, что 12 декабря в парке 50-летия ВЛКСМ состоялся митинг в защиту конституционных прав и свобод граждан, а также против ликвидации общества «Мемориал» (признано НКО-иноагентом).

Январь 2022-го задал новую повестку протестных акций – теперь активисты в Екатеринбурге собираются «против войны» и «за мир во всем мире». Первая такая акция прошла 15 января. Пикет «За мир и дружбу между народами» должен был состояться на аллее у КРК «Уралец», но в последний момент областное правительство вычеркнуло это место из списка т.н. гайд-парков. Пришедших к «Уральцу» участников полиция попросила разойтись. Тогда активисты переместились в парк 50-летия ВЛКСМ, где задержали двоих – у одного не было с собой документов на велосипед, а второй курил.

После этого были поданы уведомления о проведении антивоенных акций 12 февраля сразу в нескольких местах – на площади Труда, на Октябрьской площади и у Дворца молодежи. Но в МОБе ответили, что все эти точки уже заняты под другие мероприятия. Сказать, под какие именно, в министерстве отказались.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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