На антивоенном пикете полиция задержала несколько человек (ФОТО)

На пикете «За мир и дружбу между народами», который организаторы все-таки провели в парке 50-летия ВЛКСМ, задержали как минимум троих человек, – сообщили участники. У одного из них полицейские просили документы на велосипед, второго привлекли за курение в общественном месте, третьего – за нецензурную брань.



Пикет «За мир и дружбу между народами» изначально должен был пройти на аллее у КРК «Уралец», но в последний момент выяснилось: аллею исключили из мест, где горожане могут собираться для обсуждения социально значимых событий. Полицейские попросили пикетчиков разойтись. Но они приняли решение идти в другое место. Между парком Чкалова и парком 50-летия ВЛКСМ выбрали последний.



По словам корреспондента «Нового Дня», участников было человек 40-50, полицейских – человек 30. Они прошли вместе с пикетчиками до новой площадки, и там пристально следили за происходящим, записывали на камеры и диктофоны. Участников антивоенного митинга постоянно просили соблюдать дистанцию, угрожая привлечением за несоблюдение эпиднорм, а также просили не мешать прохожим, оттеснив в итоге вглубь парка.

Первые минут 40 пикет проходил мирно. Участники достали флаги разных стран: США, Казахстана, Украины, Великобритании, России и других. Организаторы пояснили корреспонденту «Нового Дня», что флаги выбирались не по особому принципу – принесли все, которые нашли.

«Мы не против какой-то страны. Мы против любой войны, против любого вторжения одной страны в другую», – отметил один из участников пикета.



Ближе к 14 часам на пикете начались задержания. Как рассказал «Новому Дню» руководитель уральского «Мемориала»* Алексей Мосин (был среди участников), к концу пикета задержали как минимум троих человек.

«Сергея Зыкова задержали по формальной причине. Он пришел с велосипедом, положил его на тротуар. Полицейские стали требовать документы на велосипед, чтобы проверить, не в угоне ли тот. Документов не было, Сергея забрали, – рассказал Мосин. – Еще одного участника задержали за то, что он закурил. Третьего якобы за нецензурную брань – женщина сказала «Блин».

Сейчас пикет уже завершен, организаторы разошлись. В парке 50-летия ВЛКСМ оставались 2-3 человека и полиция.



Напомним, пикет «За мир и дружбу между народами» должен был пройти у КРК «Уралец», организаторы подавали официальную заявку в МОБ на проведение. Министерство ответило, что на той площадке собираться можно и без согласования. Но внезапно вчера вечером аллею исключили из списка «отведенных мест для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений». Организаторам пришлось срочно менять планы.

*организация признана иноагентом

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Никита Кондрашин

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