В Екатеринбурге опять пройдет митинг за мир во всем мире

В Екатеринбурге подано уведомление о проведении 12 февраля антивоенного митинга.

Организаторами выступили Вера Мангилева и Игорь Филиппов. Филиппов рассказал «Новому Дню», мероприятие планируется провести на площади Труда, но практика показывает, что МОБ обычно в таких случаях предлагает изменить локацию.

Напомним, 15 января в столице Урала уже прошла одна антивоенная акция. Пикет «За мир и дружбу между народами» должен был состояться на аллее у КРК «Уралец», но в последний момент областное правительство вычеркнуло это место из списка т.н. гайд-парков. Пришедших к «Уральцу» участников полиция попросила разойтись. Тогда активисты переместились в парк 50-летия ВЛКСМ. Полиция задержала двоих – у одного не было с собой документов на велосипед, а второй курил прямо в парке.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»