Полиция выгнала участников пикета «За мир и дружбу» с аллеи у КРК «Уралец» (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня в 12 часов должен был начаться пикет «За мир и дружбу между народами». Ранее министерство общественной безопасности официально ответило организаторам: собираться на аллее у КРК «Уралец» не запрещено, поэтому согласовывать пикет не надо. Но буквально вчера вечером эту аллею вычеркнули из списка мест, где разрешено митинговать. Пришедших к «Уральцу» участников антивоенного пикета полиция просит разойтись.

Об официальном ответе МОБа «Новый День» (копия есть в редакции) писал ранее. В нем сообщается, что аллея входит в список специально отведенных мест для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений. Кроме того, согласно п. 5 ст. 3 областного закона № 102-ОЗ, уведомление о проведении публичных мероприятий численностью менее 100 человек не требуется.

«Учитывая указанное в уведомлении место проведения публичного мероприятия, являющееся специально отведенным, а также предполагаемое количество участников публичного мероприятия 99 человек, подача уведомления в Министерство не является обязательным условием для согласования и проведения заявленного Вами публичного мероприятия», – резюмировали в МОБе.

Но буквально вчера вечером аллею у «Уральца» из списка «мест для обсуждений» вычеркнули. «Буквально вчера в 17:35 мне поступило сообщение от МОБ, что правительство вывело аллею у КРК «Уралец» из списка таких мест, где можно без уведомления проводить пикеты. МОБ написал: акция требует нового согласования. Но ранее мы никаких запрещающих ответов не получали! – рассказал «Новому Дню» сегодня организатор акции Александр Клокунов. – Вроде бы мы закон не нарушили, но сотрудники полиции убеждают нас в обратном. Если я буду здесь проводить акцию, то меня может ждать суд и арест на 15 суток или штраф по статье 20.2 КоАП».

Сейчас участники акции «За мир и дружбу между народами» пошли в парк Чкалова, который раньше тоже входил в список площадок, где не запрещено собираться. Организаторы пояснили, что они выступают против любых военных конфликтов. «Мы собрали флаги самых разных стран. И развернем их на акции. Это не значит, что мы хотим упомянуть именно эти страны – просто только такие флаги мы нашли. Мы выступаем против любого нападения любой страны на другую», – рассказал «Новому Дню» один из организаторов антивоенного пикета.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Ольга Тарасова

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