Минбез заявил, что пикет за мир во всем мире не нуждается в согласовании

Министерство общественной безопасности ответило активисту Александру Клокунову, который подал уведомление о проведении 15 января антивоенного пикета численностью 99 человек на аллее возле КРК «Уралец».

В ответе МОБа (копия есть в редакции РИА «Новый День») сообщается, что аллея входит в список специально отведенных мест для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений. Кроме того, согласно п. 5 ст. 3 областного закона № 102-ОЗ, уведомление о проведении публичных мероприятий численностью менее 100 человек не требуется.

«Учитывая указанное в уведомлении место проведения публичного мероприятия, являющееся специально отведенным, а также предполагаемое количество участников публичного мероприятия 99 человек, подача уведомления в Министерство не является обязательным условием для согласования и проведения заявленного Вами публичного мероприятия», – резюмировали в МОБе.

Как уже сообщал «Новый День», 10 января в МОБ были поданы уведомления о проведении пикета 15 января и митинга 22 января. Тема первого мероприятия – «За мир и дружбу между народами», второго – «Против агрессивной политики правительства РФ». Организаторы второго ответ от МОБа пока не получили.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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