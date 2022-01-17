«Каждый чих кажется взрывом»: почему Куйвашева так напугал антивоенный пикет

Неожиданно жесткая реакция свердловских властей на антивоенный пикет 15 января вызвана растущим страхом перед любой уличной активностью, а также желанием отличиться перед Москвой, говорят опрошенные «Новым Днем» политологи.

Так политолог Сергей Мошкин считает, что внезапный запрет пикета и задержание его участников по смехотворным поводам (отсутствие документов на велосипед, курение) вряд ли пойдет областной власти на пользу. «Реакция была несоразмерна событию, которое никто из горожан даже не заметил бы, если бы не это. Люди постояли бы и спокойно разошлись. А теперь все ленты новостей пестрят, во всяком случае, региональные. Власти только сами себе хуже делают, – считает эксперт. – Есть желание подавить любую уличную активность, это не зависит от того, с какой темой люди вышли. Если у кого-то «окопное» сознание, то каждый чих кажется взрывом. Конфликтность создали выше, чем она есть на самом деле». Мошкин также отметил, что подобные события всегда входят в сферу мониторинга администрации президента.

Политолог Константин Калачев считает, что подобная реакция на пикет такой тематики была бы сейчас и в любом другом регионе: «Для властей это не акция за мир и дружбу народов, это подрывная акция с участием иностранных агентов влияния. С их точки зрения, пикетчики выражают симпатию к враждебному государству – Украине, это «раскачивание лодки» и сомнение в правильности внешнеполитического курса нашего правительства. Но и отказать в проведении заранее они не могли, потому что тогда вся лента была бы в заголовках «В Екатеринбурге запретили акцию за мир во всем мире» – а это информповод федерального уровня, если не международного. В то же время они боятся, что в Москве их заподозрят в излишнем либерализме и хотят показать, что они тоже борются с «врагами».

По мнению Калачева, с предстоящими выборами губернатора жесткая реакция областных властей на пикет связана опосредованно. «У Куйвашева были проблемы, но, насколько я знаю, на сегодня они решены. Вряд ли его заменят. Но обжегшись на молоке, на воду дуешь. Чтобы не дай бог не заподозрили в симпатиях к оппозиции», – считает Калачев.

Как уже сообщал «Новый День», в субботу, 15 января, в Екатеринбурге прошел пикет с заявленной темой «за дружбу народов». Участники принесли антивоенные плакаты и флаги России, Казахстана, Украины, Грузии, США, Канады и Германии. При этом ранее министерство общественной безопасности официально отвечало организаторам: собираться на аллее у КРК «Уралец» не запрещено, поэтому согласовывать пикет не надо. Но накануне пикета правительство области внезапно вычеркнуло аллею из списка площадок, где разрешено митинговать группам меньше ста человек. Пришедших к «Уральцу» участников мероприятия полиция попросила разойтись. Но люди не разошлись, а пошли в другой «гайд-парк», на улице Ясной, где акция все-таки состоялась. При этом задержали, по уточненным данным, двоих. У одного из них полицейские просили документы на велосипед, которых с собой, естественно, не оказалось, второго привлекли за курение в общественном месте.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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