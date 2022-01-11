российское информационное агентство 18+

Новогодние гадания

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 11 января 2022, 10:50 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

В Екатеринбурге подана заявка на митинг «против агрессивной внешней политики РФ»

В Екатеринбурге поданы сразу два уведомления о проведении публичных мероприятий антивоенной направленности.

Как сообщили «Новому Дню» организаторы, на 15 января намечен пикет «за мир и дружбу между народами», на 22 января – митинг «Против агрессивной политики правительства РФ». Точное место и время станет известно после согласования с МОБом, хотя сами активисты предпочли бы собраться в центре города. У пикета 15 января – один организатор, преподаватель УрГПУ Александр Клокунов. У митинга 22-го – четверо: председатель СРО партии «Гражданская инициатива» Ирина Скачкова, юрист и общественник Вера Мангилева, Александр Клокунов и активист Владислав Постников.

Напомним, 6 января Александр Клокунов и его единомышленник Данил Гиндуллин уже выходили на улицу с плакатами в поддержку массовых протестов в Казахстане. Клокунов стоял с плакатом «Дед, уходи». В 50 метров от него был Гиндуллин, он держал в руках плакат «Несменяемость власти ведет к революции». Оба пикетчика отказались показать полицейским паспорта, что стало поводом для задержания.

Сегодня в разговоре с «Новым Днем» Ирина Скачкова отметила, что митинг против внешней политики РФ планировался еще до начала массовых протестов в Казахстане и ввода туда сил ОДКБ. Причиной послужила, в том числе, напряженная ситуация на границе с Украиной.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В Екатеринбурге задержали пикетчиков с плакатами в поддержку протестов в Казахстане

Метки / Казахстан

«Миссия успешно завершена»: глава Казахстана назвал сроки вывода миротворцев ОДКБ / Ущерб бизнеса от беспорядков в Казахстане превысил 213 млн долларов / Межэлитные разборки: причины бунтов в Казахстане сложнее, чем говорят власти / АТОР: в Казахстане могут оставаться более 300 туристов из России / Путин о событиях в Казахстане: «Попытка вмешательства извне, майданные технологии и обученные боевики» / Почти четверть студентов УрФУ из Казахстана вернулись в Екатеринбург, вуз продлит им сессию / Рейсы из Екатеринбурга в Казахстан возвращаются, но решения перевозчики принимают «по мере развития ситуации» / В Казахстане освободили киргизского джазмена, выданного за террориста

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Политика, Россия, Казахстан,