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Четверг, 6 января 2022, 18:32 мск

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В Екатеринбурге задержали пикетчиков с плакатами в поддержку протестов в Казахстане

В Екатеринбурге полицейские задержали двух пикетчиков, которые вышли на улицу с плакатами в поддержку массовых протестов в Казахстане. Как сообщает телеграм-канал издания «Вечерние ведомости», задержанными оказались Александр Клокунов и Данил Гиндуллин. Клокунов стоял с плакатом «Дед, уходи». В 50 метров от него был Гиндуллин, он держал в руках плакат «Несменяемость власти ведет к революции». Оба пикетчика отказались показать полицейским паспорта, что стало поводом для задержания. Мужчины были доставлены в отдел полиции №9, на них составляют протоколы по 20.2 КоАП. К задержанным выехала адвокат «ОВД-инфо»* Ирина Ручко.

Напомним, в Казахстане со 2 января продолжаются массовые протесты из-за резкого повышения цен на газовое топливо для транспорта. Народные волнения переросли в уличные столкновения с силовиками, в стране введен режим ЧС. Интернет и телефонная связь работают с перебоями, в город Алматы запрещен въезд. Действующий президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился к странам ОДКБ за военной помощью.
* организация признана иноагентом

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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Метки / Казахстан

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