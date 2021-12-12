В Екатеринбурге проходит митинг в защиту общества «Мемориал»* (ФОТО)

В парке 50-летия ВЛКСМ начался митинг в защиту конституционных прав и свобод граждан, а также против ликвидации общества «Мемориал»* (признано иноагентом) – этого требует Генпрокуратура. Причиной указывается систематическое отсутствие у организации маркировки «иноагент». Под угрозой закрытия также правозащитный центр, библиотека и архив. На платформе Change.org опубликована петиция в поддержку «Мемориала»*, под ней оставили подписи уже более 120 тысяч россиян.

Сейчас ко входу в парк подошло около 20 человек. Рядом дежурит полиция, она собравшимся не препятствует.

* признано иноагентом

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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