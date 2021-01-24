Шествие в поддержку Навального, нечищенный город, кандидаты в мэры: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Уходящая неделя запомнилась жителям Екатеринбурга, в первую очередь, протестными акциями в поддержку политика Алексея Навального, а также обильными осадками и плохой чисткой города от снега. Самые важные и захватывающие события недели – в итогах «Нового Дня».

Тема недели: протестные акции в поддержку Алексея Навального

17 января оппозиционер Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию и был задержан. Уже на следующий день в центре Екатеринбурга появились плакаты в поддержку политика, провисевшие несколько часов. Вечером того же дня к зданию администрации города пришли сторонники Навального и устроили стихийный пикет.

Следующим этапом стала подготовка к шествию, запланированного на 23 января. Информация о протестных акциях появилась на страницах Вконтакте штабов Навального во многих городах России. Позже социальная сеть заблокировала эти группы по требованию Генпрокуратуры.

Через родительские чаты началась рассылка сообщений о том, что детей призывают участвовать в митингах. Вместо этого несовершеннолетним предложили посмотреть любимый фильм, погулять в парке или приготовить любимое блюдо.

Несмотря на тридцатиградусный мороз, 23 января, по разным данным, от 3 до 10 тысяч екатеринбуржцев вышли на стихийную «прогулку» в поддержку Алексея Навального. Маршрут был заранее известен – от стадиона «Динамо» протестующие дошли до сквера у театра драмы.

Во время шествия люди скандировали «Свободу Навальному», «Один за всех и все за одного», «Свободу политзаключенным». Задержаний поначалу не было.

В конечной точке, в сквере у драмы, который стал символом места протестующих, люди говорили те же кричалки, добавив: «Нам не холодно». В какой-то момент в полицейских и омоновцев полетели снежки. Силовики к этому времени уже выстроили защиту – баррикаду из щитов, и стали вытеснять людей к пруду. Начались первые столкновения. Всего, по данным министерства общественной безопасности, сотрудники правоохранительных органов задержали 14 человек, в том числе, координатора штаба Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько. Сейчас он находится в отделе полиции №5 и останется там до суда по статье 20.2 часть 5 КоАП. Еще один задержанный – известный уличный художник Тимофей Радя. Его уже отпустили.

Закончилась акция «ледовым побоищем», на котором сотрудники силовых ведомств задержали еще нескольких горожан. Как развивались события от начала до конца – смотрите в нашем видео.

Шествие в поддержку Навального

Событие недели: 44 кандидата на пост мэра Екатеринбурга

В конце рабочей недели последние преиенденты принесли документы в администрацию Екатеринбурга для участия в конкурсном отборе на должность мэра. Всего желание изъявили 44 человека, только за последний день добавилось 17 участников.

Полный список кандидатов будет объявлен во вторник, 26 января, на первом заседании конкурсной комиссии, но уже сейчас «Новому Дню» известны имена некоторых претендентов, среди которых советник губернатора Игорь Рубцов, общественный помощник свердловского бизнес-омбудсмена Евгений Лоскутов, бизнесмен Андрей Бычков, общественники Дмитрий Калинин, Александр Куделькин, Сергей Тиунов, Никита Страгис, маркетолог Максим Яценко, секретарь Верх-Исетского отделения «Единой России» в Екатеринбурге Александр Коткин, коммунист из Миасса Найим Бабаев, директор компании GazonMuzon Мария Штань, депутат свердловского заксо от ЛДПР Михаил Зубарев, глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко, 21-летняя студентка Кристина Кузнецова, журналист Юрий Шумков, основательница сообщества «Парки и скверы» Анна Балтина и врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов.

У кандидатов проверят документы и проведут с ними собеседование. Финальное голосование депутатов за нового мэра Екатеринбурга запланировано на 9 февраля.

Цитаты недели: местные чиновники о плохой уборке снега: «Есть над чем поработать» и «Это не навалено, а сформировано»

Выпавший в уральской столице снег стал причиной многокилометровых пробок в часы пик. Недовольные горожане стали требовать от врио мэра Екатеринбурга Алексея Орлова почистить город.

После этого Орлов получил представление от местной прокуратуры за плохую уборку улиц. Спустя час в инстаграме чиновника появился пост, в котором он признал, что: еще «Есть над чем поработать». За день в аккаунте Орлова появились десятки комментариев с адресами неубранных территорий.

В этот же день администрация Екатеринбурга организовала пресс-тур, чтобы показать, как идет уборка города от снега. К журналистам вышел заместитель председателя комитета благоустройства Владимир Капустин и пояснил, что есть четыре причины, влияющие на процесс чистки: автомобилисты, погода, пешеходы и коммерсанты. Позже Орлов добавил пятую: поломка техники из-за низких температур, ее износ (сейчас он, по словам Орлова, составляет 70%). На вопрос корреспондента, в какой срок коммунальщики обязаны убирать наваленные кучи снега на дороге в правом ряду, мешающие проезду, чиновник заявил, что: «Это не навалено, а сформировано».

Коронавирусные данные

Свердловская область остается на 5-м месте по ежедневному приросту заболевших Covid-19. Всего с начала пандемии известно о 67526 подтвержденных случаях, смертность по-прежнему высокая – за неделю умерло более сотни человек, за весь период – уже 1907 человек.

В пятницу в Свердловскую область была доставлена партия в 40 тысяч доз отечественной вакцины от коронавируса. Это самая крупная поставка в регион. Таким образом, область уже получила порядка 53 тысяч доз.

Видео недели: екатеринбуржцы про выборы в 2021 году

В этом году состоятся выборы в Госдуму, кроме того, свердловчанам предстоит избрать новый состав регионального заксо. Однако большая часть екатеринбуржцев ничего не знает о предстоящих политических событиях. Как горожане отвечали на вопросы «Нового Дня» о выборах – смотрите в нашем видео.

Что вы знаете о выборах

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 23.01.21

В Екатеринбурге на акции протеста задержали художника Тимофея Радю, в Москве – драматурга Василия Сигарева. / Екатеринбургская акция в поддержку Навального завершилась задержаниями участников (ФОТО, добавлено ВИДЕО). / В сквере у драмтеатра начались столкновения протестующих и полиции (ФОТО). Читать дальше

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