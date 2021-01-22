«ВКонтакте» блокируют страницы штабов Навального

По требованию Генпрокуратуры в соцсети «ВКонтакте» заблокированы сообщества штабов Навального в разных городах, где были анонсированы митинги, запланированные на 23 января. «Данный материал заблокирован на территории РФ на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 20.01.2021», – гласит надпись на страницах тематических групп. Блокировка уже коснулась сообществ Москвы, Санкт-Петербурга, а также пабликов «Свободу Навальному!» в Екатеринбурге, Качканаре и Камышлове.

«ВКонтакте» прекращено распространение 50% незаконной информации от общего объема выявленной, Instagram – 17%», – сообщается на сайте Роскомнадзора.

Страница Нижнетагильского штаба сохранилась в прежнем виде. В этом городе об акции протеста оповещали плакатами на столбах, но местный штаб от агитации открестился. Члены команды Навального из Тагила сообщили, что поедут в Екатеринбург.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман также сообщил, что намерен завтра выйти на акцию в поддержку Алексея Навального.

Ранее в полиции уже предупредили об ответственности за организацию и участие в несогласованных акциях протеста. А по родительским чатам распространяются сообщения с хештегами #берегитедетей и призывами оградить чад от «прогулок». Примечательно, что организовать рассылку просили учителей, но уже появляются сообщения о том, что информацию распространяют и по чатам родителей детсадовцев.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 22.01.21

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