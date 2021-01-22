На конкурс по избранию мэра Екатеринбурга заявились 44 кандидата

В администрации Екатеринбурга завершился прием документов для участия в конкурсном отборе кандидатов на должность главы города. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе городской думы, всего было подано 44 заявки. 17 кандидатов принесли документы в последний день.

Полный список кандидатов будет оглашен на первом заседании конкурсной комиссии 26 января. Пока в аппарате думы не раскрывают фамилии претендентов на кресло мэра. По данным «Нового Дня», среди кандидатов есть советник губернатора Игорь Рубцов

общественный помощник свердловского бизнес-омбудсмена Евгений Лоскутов, бизнесмен Андрей Бычков, общественники Дмитрий Калинин, Александр Куделькин, Сергей Тиунов, Никита Страгис, маркетолог Максим Яценко, секретарь Верх-Исетского отделения «Единой России» в Екатеринбурге Александр Коткин, коммунист из Миасса Найим Бабаев, директор компании GazonMuzon Мария Штань, депутат свердловского Заксо от ЛДПР Михаил Зубарев, глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко, 21-летняя студентка Кристина Кузнецова, журналист Юрий Шумков, основательница сообщества «Парки и скверы» Анна Балтина и другие.

Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов, который считается главным фаворитом конкурса, подал документы вчера, 21 января.

Напомним, конкурсный отбор проходит в два этапа: проверка документов и собеседования с кандидатами. Финальное голосование депутатов за нового мэра Екатеринбурга запланировано на 9 февраля.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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