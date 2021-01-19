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Вторник, 19 января 2021, 15:02 мск

Новости Екатеринбург

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Орлов получил представление от прокуратуры за уборку дорог

Прокуратура города Екатеринбурга проверяет, насколько качественно мэрия организовала уборку улиц. Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов получил представление с требованием об устранении нарушений.

Уже сейчас надзорное ведомство выявило многочисленные недостатки в уборке дорог, которые отражаются в «наличии рыхлого снега и зимней скользкости на покрытии проезжей части после окончания снегопада, снежных валов на бортовом камне, снежных валов ближе 10 м от пешеходных переходов и ближе 20 м от остановочных пунктов маршрутных транспортных средств».

В прокуратуре добавили, что следить за уборкой города будут до весны: «В настоящее время прокуратурой города организован комплекс проверочных мероприятий, который будет проводиться на системной основе в течение всего зимнего периода».

Екатеринбург, Анна Темрук

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