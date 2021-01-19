Орлов об уборке города: «Есть над чем поработать»

После получения представления от прокуратуры врио Екатеринбурга Алексей Орлов опубликовал пост в инстаграме, где признал, что жители города часто и много жалуются на «неудовлетворительное содержание городских территорий».

«Несмотря на то, что ежедневно в уборке улиц города, тротуаров, остановочных комплексов задействовано более 350 единиц техники и порядка 360 дорожных рабочих, от жителей Екатеринбурга поступает большое количество жалоб на неудовлетворительное содержание городских территорий. Большой общественный резонанс действительно обоснован. Есть над чем поработать: снежные накаты, сужение проезжей части и скользкие тротуары», – написал врио главы города.

Теперь по четвергам заместитель Орлова по вопросам благоустройства Алексей Бубнов будет проводить селекторные совещания с главами районов города, в которых также будут присутствовать сотрудники ГИБДД. Вместе они будут реагировать на жалобы горожан, а также обеспечат бесперебойную работу общественного транспорта.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 19.01.21

Старшие курсы колледжей и техникумов могут вернуть за парты со следующей недели. / В Свердловской области от коронавируса привились почти 15 тысяч человек. / Количество больных коронавирусом, проходящих лечение дома, снизилось на 9 тысяч. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»