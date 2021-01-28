Орлов получил представление прокуратуры из-за замерзающего детского сада

Врио главы города Алексей Орлов получил второе за две недели представление от прокуратуры. Надзорное ведомство потребовало разобраться с неработающими батареями отопления в детском саду № 31 по ул. Академика Бардина в Екатеринбурге. Правда, само нарушение произошло еще при Александре Высокинском – 4 декабря. В тот день после публикаций в СМИ прокуроры и сотрудники Роспотребнадзора провели проверку в образовательном учреждении, которая показала, что температура воздуха в нем не соответствует нормам, а воздух слишком сухой.

«По результатам выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, а именно температура и влажность воздуха в помещениях составляла ниже установленного норматива, использовались переносные обогревательные приборы. По выявленным нарушениям прокуратура в отношении юридического лица МБДОУ – Детский сад № 31 возбудила дело об административном нарушении по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения), по результатам рассмотрения которого детский сад оштрафован на 30 тыс. рублей. Кроме того, прокуратура внесла представление Главе Екатеринбурга, в рамках рассмотрения которого принят комплекс мер по устранению нарушений», – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. После этого специалисты отрегулировали дроссельное устройство отопительной системы, и в детсаду потеплело. Также в помещениях групп установлены увлажнители воздуха.

Добавим, на прошлой неделе Алексей Орлов получил представление от прокуратуры за плохую уборку дорог.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 28.01.21

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