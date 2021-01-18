В центре Екатеринбурга появились плакаты в поддержку Навального (ФОТО)

В Екатеринбурге на улице Вайнера появились плакаты в поддержку Алексея Навального. Как передает корреспондент «Нового Дня», растяжка появилась ночью, к 9 часам утра она оставалась на месте. Пока неизвестно, кто ее автор.

Добавлено. Плакат провисел несколько часов. Около 10 утра его уже сняли.

Оппозиционный политик вернулся в Россию из Германии накануне. Сторонники встречали его в аэропорту Внуково, куда сначала запретили проходить без билетов, а потом нагнали «фанатов» певицы Ольги Бузовой. Проходили задержания, по данным ОВД-инфо, задержали 69 человек, включая самого политика.«Задержание гражданина Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН по Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения», – прокомментировали последнее в УФСИН.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 18.01.21

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