ФСИН подтвердила задержание Алексея Навального

Алексея Навального, прилетевшего из Германии в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево после прохождения паспортного контроля, сообщают СМИ и телеграм-каналы. Управление ФСИН по Москве подтвердило задержание оппозиционного политика. Чуть больше часа назад Навальный прибыл из Берлина рейсом авиакомпании «Победа», который изначально должен был сесть в аэропорту Внуково, но его перенаправили в Шереметьево из-за закрытия Внуково «по техническим причинам».

«17 января в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», – говорится в сообщении УФСИН.

В ведомстве заявили, что дальнейшую меру пресечения Навального определит суд. «До решения суда он будет находиться под стражей», – сказано в пресс-релизе.

«Задержание гражданина Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН по Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения», – отмечается в сообщении УФСИН.

Ранее, 13 января, оппозиционер, находившийся в Германии на лечении, сообщил о скором возвращении в Россию. Навальный пообещал вернуться на родину 17 января. На следующий день УФСИН по Москве заявило, что «предпримет все действия» для задержания политика до решения суда о замене ему условного срока на реальный по делу о хищении средств компании «Ив Роше». Заседание Симоновского суда Москвы запланировано на 29 января.

В конце декабря стало известно, что Следственный комитет России возбудил в отношении Навального новое уголовное дело о крупном мошенничестве. Речь идет об использовании 356 млн рублей в личных целях из пожертвований частных лиц для ряда организаций, в том числе «Фонда борьбы с коррупцией».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.01.21

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