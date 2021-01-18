Исключить РФ! – украинская делегация в ПАСЕ поднимет «вопрос по Навальному»

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы намерена призвать страны ЕС к наказанию России за арест блогера Алексея Навального накануне в Москве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава делегации «Незалежной» в ПАСЕ Мария Мезенцева.

При этом Киев решил заодно поставить вопрос и об «отравлении» Навального, а также вновь настаивать на исключении России из ПАСЕ.

«Наша делегация будет использовать все возможные инструменты, которые предусматривает регламент, для дальнейших шагов по обсуждению и обжалованию полномочий РФ, основываясь, в том числе, на этих событиях вокруг Навального», – заявила она

Напомним, Навальный должен был выступать в ПАСЕ 19 января «по правовым вопросам», однако внезапно вернулся в Россию, где отправился прямиком за решётку.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.01.21

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