Екатеринбургского координатора сторонников Навального отпустили на свободу

Координатор екатеринбургского штаба Навального Алексей Гресько был накануне задержан в Москве, где встречал своего лидера в аэропорту.

Сейчас он уже на свободе. Как сообщает телеграм-канал штаба, Алексея Гресько отпустили из ОВД Дорогомилово с протоколом по статье 19.3 «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции». Дата суда пока не назначена. Для комментариев Гресько недоступен.

«Он пока говорить не может, но я с ним списался. Говорит, что у него все нормально, отпустили. Чуть позже будет на связи», – рассказал экс-координатор штаба Виктор Бармин. По его информации, активисты сегодня организуют дежурство у МВД Химок.

О каких-то масштабных акциях в Екатеринбурге пока не сообщается.

Как сообщал «Новый День», Алексея Навального, прилетевшего накануне из Германии в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево после прохождения паспортного контроля. Навальный прибыл из Берлина рейсом авиакомпании «Победа», который должен был сесть в аэропорту Внуково, но его закрыли «по техническим причинам». Телеграм-каналы сообщают также, что были задержаны 69 сторонников Навального, приехавших его встречать.

Екатеринбург, Москва, Елена Владимирова

Екатеринбург, Москва. Другие новости 18.01.21

Екатеринбуржец украл в парке дрова и сжег беседку (ФОТО). / В центре Екатеринбурга появились плакаты в поддержку Навального (ФОТО). / 18 января в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»