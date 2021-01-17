Самолёт с Навальным сел в Шереметьево «по техническим причинам»

Алексей Навальный прилетел в Москву. Самолет авиакомпании «Победа» из Берлина должен был сесть в аэропорту Внуково, где встречать «берлинского пациента» собралось несколько сотен человек, в том числе многочисленные представители СМИ.

К прибытию Навального в терминале были усилены меры безопасности. СМИ сообщают о многочисленных задержаниях. В числе тех, кого увели сотрудники полиции, – представитель «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в РФ иноагентом), руководители региональных «Штабов Навального» и корреспонденты нескольких изданий, сообщает «Евроньюс».

После длительного ожидания лайнер перенаправили в Шереметьево. В авиакомпании «Победа» сообщили в интервью РБК: «Из-за закрытия Внуково по технической причине три наших рейса ушли на запасные аэродромы».

Напомним, что в Германии Навальный в качестве гостя Ангелы Меркель проходил лечение и реабилитацию после того, как впал в кому. Европейские эксперты считают, что Навальный был отравлен веществом из боевой группы «Новичок». Российские медики, которые лечили Навального в первые дни, никаких опасных веществ в его анализах не нашли.

Навальный обвиняет ФСБ и президента России Владимира Путина в подготовке покушения на жизнь основателя ФБК (признан в РФ иноагентом). В Кремле настаивают, что не причастны к произошедшему, оспаривают данные об отравлении Навального боевым химическим веществом и обвиняют зарубежных партнёров в сокрытии информации об оппозиционере. При этом следственные органы отказались возбуждать дело об отравлении политика.

В России против Алексея Навального за время его отсутствия было возбуждено новое уголовное дело, а по делу о мошенничестве со средствами «Ив Роше» ему могут изменить условный срок заключения на реальный. С такой инициативой выступила ФСИН, сообщает «Евроньюс».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 17.01.21

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