ФСИН обещает задержать Навального после его возвращения в Россию

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве подтвердило объявление оппозиционера Алексея Навального в федеральный розыск и заявило, что задержит его после того, как тот вернется в Россию, до решения суда о замене условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Об этом говорится в сообщении ведомства.

Накануне Навальный, находящийся в Германии после инцидента с отравлением, объявил о скором возвращении в Россию. Скандальный политик пообещал вернуться на родину в воскресенье, 17 января.

В сообщении столичного УФСИН говорится, что фактическое место нахождения осужденного Навального с 24 сентября 2020 года управлению не известно, 27 ноября «были начаты первоначальные розыскные мероприятия», а 29 декабря оппозиционера объявили в розыск с «предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения».

С учетом «фактов злостных нарушений <…> УФСИН России по г. Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А.А. до решения суда о замене условного срока на реальный», подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Симоновский суд Москвы 29 января текущего года рассмотрит иск ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный. Представление ведомства было зарегистрировано в суде в понедельник, 11 января. УФСИН просит отменить политику условное осуждение «в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления (ч. 2.1, 3, 4 ст. 74 УК РФ, п. 7 ст. 397 УПК РФ)».

Навальный в свою очередь сообщил в своем твиттере, что его условный срок закончился 30 декабря прошлого года.

В России оппозиционер находился на испытательном сроке по приговору, вынесенному Симоновским судом Москвы по делу о хищении средств компании «Ив Роше». Расследование проводилось против самого Алексея Навального и его брата Олега. Их обвинили в хищении 26,8 млн рублей у компании «Ив Роше» и 4,5 млн рублей у «Многопрофильной процессинговой компании». 30 декабря 2014 года суд признал братьев виновными, Алексей Навальный был приговорен к 3,5 годам условно, а его брат – к 3,5 годам колонии общего режима.

В конце декабря стало известно, что Следственный комитет возбудил в отношении Навального уголовное дело о крупном мошенничестве. Речь идет об использовании 356 млн рублей в личных целях из пожертвований частных лиц для ряда организаций, в том числе «Фонда борьбы с коррупцией».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 14.01.21

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