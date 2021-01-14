Навальный числится в федеральном розыске с конца декабря

Скандальный политик Алексей Навальный, в настоящее время находящийся за рубежом после инцидента с отравлением, находится в федеральном розыске с 29 декабря 2020 года, пишет «Российская газета» со ссылкой на документ. Издание отмечает, что правоохранительные органы должны задержать его сразу, как будет установлено его местонахождение, после чего должно быть принято решение, как в рамках закона далее поступить с задержанным.

По данным газеты, розыскные мероприятия в отношении Навального были начаты еще 27 ноября прошлого года. Причина – злостное уклонение с его стороны от контроля со стороны уголовно-исполнительной инспекции, в которой политик перестал регулярно отмечаться как условно осужденный на 3,5 года по делу о хищении у компании «Ив Роше». По данным ФСИН, Навальный уведомил инспекторов только один раз – 23 ноября прошлого года, когда сообщил, что находится на реабилитации в Германии, но дату возвращения в Россию назвать не смог. В настоящее время в суд направлен иск о замене Навальному условного срока на реальный.

Напомним, в конце прошлого года в отношении Навального и его соратников было возбуждено новое уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере». Следствием было установлено, что для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в том числе «Фонда борьбы с коррупцией», в качестве пожертвований было собрано более 588 млн рублей. «При этом Навальный, являясь фактическим руководителем этих организаций, потратил на личные цели из этой суммы более 356 миллионов рублей», – заявили в Следственном комитете.

Накануне Навальный заявил, что намерен вернуться из Германии в Россию в воскресенье, 17 января.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.01.21

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