Суд назначил дату рассмотрения иска ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный

Симоновский районный суд Москвы в конце января рассмотрит ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Об этом сообщает издание «Открытые медиа» со ссылкой на пресс-службу суда. Рассмотрение представления ФСИН запланировано на 29 января.

Как сообщал «Новый День», иск ФСИН был зарегистрирован в понедельник, 11 января. Ведомство попросило отменить политику условное осуждение «в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления (ч. 2.1, 3, 4 ст. 74 УК РФ, п. 7 ст. 397 УПК РФ)».

Сам Навальный накануне сообщил в своем твиттере, что его условный срок закончился 30 декабря прошлого года.

Сегодня скандальный политик, находящийся в Германии после инцидента с отравлением, объявил о скором возвращении в Россию. Навальный пообещал вернуться на родину в воскресенье, 17 января.

Оппозиционер проходит в Германии курс реабилитации после скандала с отравлением, причиной которого, по утверждению западных спецслужб и врачей, стало боевое нервно-паралитическое отравляющее вещество «Новичок». Сам политик неоднократно обвинял в случившемся лично президента РФ Владимира Путина.

В России политик находился на испытательном сроке по приговору, вынесенному Симоновским судом Москвы по делу о хищении средств компании «Ив Роше». Расследование проводилось против самого Алексея Навального и его брата Олега Навального. Их обвинили в хищении 26,8 млн рублей у компании «Ив Роше» и 4,5 млн рублей у «Многопрофильной процессинговой компании». 30 декабря 2014 года суд признал братьев виновными, Алексей Навальный был приговорен к 3,5 годам условно, а его брат – к 3,5 годам колонии общего режима.

В конце прошлого года стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил против Навального уголовное дело о крупном мошенничестве. Речь идет об использовании 356 млн рублей в личных целях из пожертвований частных лиц для ряда организаций, в том числе «Фонда борьбы с коррупцией».

Москва, Наталья Петрова

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