«Сейчас закроют границы с Германией…» Навальный заявил о возвращении в Россию

Скандальный политик Алексей Навальный, находящийся в Германии после инцидента с отравлением, заявил о скором возвращении в Россию.

«Вопрос «возвращаться или нет» передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке. 17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом «Победы». Встречайте…» – сообщил он в своем микроблоге.

В комментарии под записью пользователи соцсети выразили неоднозначное мнение по поводу решения оппозиционера. Некоторые обратили внимание, что Навального на родине подвергнут уголовному преследованию: «Алексей, не торопитесь, оцените ситуацию правильно. Упекут ведь на ближайшие года 3-4. Найдут и придумают как…»

Другие комментаторы начали иронизировать над тем, что Навального могут не пустить в Россию: «Не удивлюсь, если сегодня объявят о ликвидации авиакомпании «Победа»; «Сейчас закроют границы с Германией или вообще «Победа» перестанет летать в Европу)»; «Собянин уже собирает бригаду для перекладывания плитки на взлетно-посадочной полосе».

По мнению некоторых сторонников Навального, уточнив день и назвав авиакомпанию, которой собирается лететь в Россию, оппозиционер призвал их прийти к аэропорту в день его возвращения. Однако другие посчитали это рекламой «Победы».

Как сообщал «Новый День», Навальный проходит в Германии курс реабилитации после скандала с отравлением, причиной которого, по заявлению западных спецслужб и медиков, стало боевое вещество «Новичок». Сам политик неоднократного обвинял в случившемся лично президента РФ Владимира Путина. При этом происшествие стало поводом для введения против России очередных западных санкций.

В России Навальный находился на испытательном сроке после обвинительного приговора и условного наказания на 3,5 года по делу о хищении 26,8 млн рублей компании «Ив Роше». Накануне Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) направила в Симоновский районный суд Москвы иск о замене Навальному условного срока на реальный «в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления (ч. 2.1, 3, 4 ст. 74 УК РФ, п. 7 ст. 397 УПК РФ)».

В конце декабря 2020 года стало известно, что Следственный комитет возбудил против Навального уголовное дело о крупном мошенничестве. Речь идет о использовании 356 мнл рублей в личных целях из пожертвований частных лиц для ряда организаций, в том числе «Фонда борьбы с коррупцией».

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 13.01.21

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