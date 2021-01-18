Екатеринбуржцы о выборах-2021: «Будут какие-то» (ВИДЕО)

В 2021 году состоятся выборы в Госдуму, кроме того, свердловчанам предстоит избрать новый состав регионального заксобрания. Съемочная группа «Нового Дня» решила узнать у горожан, что они знают о предстоящих выборах.

Горожане о выборах-2021

По ответам опрошенных стало понятно, что половина людей просто не слышали о выборах вообще: «Нет, не знаю», «Ну конечно, нет, мы не слышали такое», «Нет, не знаю, не интересуюсь политикой».

Оставшаяся половина оказались осведомлены в этом вопросе, однако кого и куда именно будут выбирать, не знают: «Да, будут какие-то», «Знаю, но если честно, я политикой не очень интересуюсь. Я хожу на выборы президента раз в четыре года, а на остальные нет», «Знаю, но не знаю куда», «Я в городскую знаю только, а больше не знаю».

Никакой конкретики горожане пока не дают. Даже те, кто хоть и следит за политической жизнью, все равно не владеют полной информацией. Тем временем уже подходит к концу январь, а выборы состоятся в сентябре.

Екатеринбург, Марина Симбирятина, Александр Саливанчук, Антон Отман

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