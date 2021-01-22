В Свердловскую область привезли 40 тысяч доз вакцины от Covid-19

Сегодня, 22 января, в Свердловскую область была доставлена партия в 40 тысяч доз отечественной вакцины от коронавируса. На данный момент это самая крупная поставка в регион, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Евгений Куйвашев. «Но мы ожидаем, что дальше объемы будут только расти. Уже с понедельника препарат отправится в муниципалитеты, где развернуты пункты вакцинации, полностью готовые к массовой прививочной кампании», – добавил он.

Куйвашев также пишет о перепрофилировании ковидариев: «Уже сейчас становится возможным постепенное возвращение к привычной жизни. Так, принято решение о снятии статуса «инфекционный госпиталь» сразу с нескольких наших медучреждений. Речь о больницах в Серове, в Верхней Пышме, терапевтическом корпусе ЦГБ № 1 и психиатрической больнице № 6 в Екатеринбурге, детской городской больнице № 8 и областной детской больнице. Всего более 650 коек. Как только оттуда будут выписаны последние больные с Covid-19, медучреждения пройдут обязательную санобработку и начнут принимать плановых пациентов».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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