В Свердловской области от коронавируса должны привить 1,76 миллиона человек

В Свердловской области от коронавируса планируют привить 60% взрослого населения или более 1,7 миллиона человек. Только после этого регион вернется к привычной жизни без коронавирусных ограничений, сообщили в Роспотребнадзоре. На данный момент привито чуть больше 14 тысяч – это менее 1% от плановой цифры.

Перед уральскими медиками поставлена задача вакцинировать от коронавируса 60% населения старше 18 лет, сообщила сегодня на пресс-конференции в ТАСС заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.

«С этой недели началась массовая иммунизация против коронавируса. Наша задача – привить не менее 60% всего взрослого населения, чтобы прервать эпидпроцесс, чтобы снизить заболеваемость. Как быстро нам удастся получить такой уровень популяционного иммунитета, от этого зависит, как быстро мы вернемся к обычной нашей жизни», – сообщила Анжелика Пономарева.

По данным Свердловскстата на официальном сайте, сейчас в регионе проживает около 2,93 миллиона совершеннолетних. То есть прививку от Covid-19 должны поставить как минимум 1,758 миллиона человек. Сейчас привито менее 1% от планового показателя.

«Вакцинация в Свердловской области стартовала в октябре. С того момента привито более 14 тысяч человек. Первый этап вакцинации закончили все лица, которые планировались. Второй этап прошла примерно половина. Но с 18 января объявлена массовая вакцинация. Мы получили еще 40 050 доз вакцины «Спутник V», – рассказала сегодня и. о. заместителя министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.

Сейчас приоритет по-прежнему отдается людям из групп риска: в первую прививают учителей, врачей, работников общепита и магазинов, а также граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринных систем.

По данным Екатерины Ютяевой, сегодня в области прививки от коронавируса ставят в 60 кабинетах в 45 медицинских организациях. Записаться можно через портал госуслуг, по телефону 122, через сайты поликлиник.

«По телефону 122 записалось более 17 тысяч человек. Желающие есть абсолютно во всех городах области», – сообщила Ютяева, отвечая на вопрос «Нового Дня».

Сколько человек записались через «Госуслуги», а также через сайты поликлиник, пока не посчитано.

Ранее замгубернатора Свердловской области Павел Креков говорил, что в Свердловскую область должны доставить две партии вакцины по 60 тысяч доз каждая, а затем поставки, по его словам, будут исчисляться сотнями тысяч доз.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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