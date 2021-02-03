Жители Екатеринбурга жалуются, что не могут записаться на прививку от коронавируса

Жители Екатеринбурга сообщают, что не могут поставить прививку от коронавируса даже при большом желании. Записаться через портал госуслуг почти невозможно – сервис предлагает встать в лист ожидания. А после записи через сайты поликлиник никто даже не перезванивает. В оперштабе говорят, что между записью на прививку и самой вакцинацией проходит «несколько рабочих дней».

Как рассказали «Новому Дню» жители Екатеринбурга, многие сталкиваются с проблемами при записи на прививку от коронавируса. Сделать это теоретически возможно тремя способами: через Госуслуги, через сайт поликлиники или по телефону 122. Но ни один из способов не дает вам гарантии, что прививку вы поставите.

«Я записалась на прививку сразу после новогодних каникул, в первые дни, когда кнопка появилась на сайте поликлиники. Прикреплена к поликлинике на Московской, 2 больницы №2, туда же и записалась. Но с тех пор мне никто даже не позвонил. Прошло уже почти три недели», – рассказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга Елена.

С аналогичными сложностями столкнулись и люди из категорий риска. В частности, специалисты минздрава Свердловской области говорили о том, что приоритет при вакцинации сейчас отдают людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, эндокринными проблемами. Но и сердечники рассказывают, что не могут поставить вакцину от Covid-19 – им тоже приходится долго ждать после записи.

Корреспондент «Нового Дня» проверил некоторые способы записи на прививку и убедился, что быстро получить вакцину не получится. В частности при попытке записаться через Госуслуги сервис выдает запись «В выбранном Вами регионе услуга «Запись на прием к врачу» временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже», а далее следует информация о том, что доступного времени на прививку нет и нужно записаться в лист ожидания. Делается это автоматически при нажатии кнопки. Сколько времени люди находятся в этом листе до приглашения на прививку, не известно. На почту приходит лишь подтверждение, что запрос отправлен в минздрав Свердловской области.

Записаться через сайт поликлиники легко – достаточно ввести адрес электронной почты и номер полиса ОМС. Но в ответ опять же – никакой конкретики: ни даты предполагаемой вакцинации, ни подтверждения о приеме ваших данных. По телефону 122 оперативно записаться не получилось. В момент звонка вызов был 15-ым на линии.

В региональном оперштабе «Новому Дню» сообщили, что вакцинация в Свердловской области продолжается. «Как правило, время между записью и приглашением на вакцинацию занимает несколько рабочих дней», – говорят в штабе. Правда, ответить на вопрос – сколько именно дней – здесь не смогли.

«На сегодняшний день, 43671 человек привит 1-м компонентом, около 8 тысяч – завершили вакцинацию», – добавили в оперштабе.

Напомним, всего в Свердловской области от коронавируса должны привить 60% взрослого населения старше 18 лет, за исключением некоторых категорий граждан, например, беременных. По данным свердловскстата, в регионе проживает 2,93 миллиона совершеннолетних, то есть прививки должны поставить более 1,7 миллиона человек.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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