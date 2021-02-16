Екатеринбуржцам бесплатно поставят прививку от Covid-19 в «Дирижабле»

Жители Екатеринбурга смогут бесплатно поставить прививку от коронавируса. Завтра, 17 февраля, в ТЦ «Дирижабль» с 11:00 до 14:00 на втором этаже будет работать мобильный прививочный пункт. Всего планируется привить 700 человек вакциной «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).

В минздраве Свердловской области уточнили, что подобная выездная кампания проводится в Екатеринбурге впервые. Для того чтобы поставить прививку, понадобится паспорт, полис и СНИЛС. Перед процедурой пациента осмотрит терапевт, а после сотрудники ЦГКБ № 24 выдадут направление на ревакцинацию, которая состоится через 21 день также в «Дирижабле».

Добавим, что несколько недель назад «Новый День» писал о екатеринбуржцах, которые записывались на прививку через «Госуслуги», по телефону 122, на сайте поликлиники и по две недели не могли дождаться вызова на введение вакцины.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 16.02.21

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