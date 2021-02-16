Свердловчан начнут массово прививать от коронавируса в торговых центрах в марте

Жители некоторых городов Свердловской области вскоре смогут делать прививки от коронавируса в торговых центрах.

Об этом заявил на брифинге замгубернатора Павел Креков. По словам чиновника, в оперштаб уже обратились несколько ТЦ, которые хотели бы организовать у себя на площадке вакцинирование от коронавируса. Информацию об этом будут распространять органы местного самоуправления, и Креков рекомендовал следить за их сообщениями. По его словам, это произойдет в марте. Кроме Екатеринбурга, это будет Нижний Тагил и, вероятно, Каменск-Уральский.

Напомним, завтра, 17 февраля, в ТЦ «Дирижабль» с 11:00 до 14:00 жители Екатеринбурга смогут бесплатно поставить прививку от коронавируса. На втором этаже будет работать мобильный прививочный пункт. Всего планируется привить 700 человек вакциной «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). В минздраве Свердловской области уточнили, что подобная выездная кампания проводится в Екатеринбурге впервые. Для того чтобы поставить прививку, понадобится паспорт, полис и СНИЛС. Перед процедурой пациента осмотрит терапевт, а после сотрудники ЦГКБ № 24 выдадут направление на ревакцинацию, которая состоится через 21 день также в «Дирижабле».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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