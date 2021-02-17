Толпы и отсутствие дистанции: в ТЦ Екатеринбурга начали прививать от коронавируса (ФОТО, ВИДЕО)

В ТЦ «Дирижабль» сегодня прививают от коронавируса всех желающих. По рассказам посетителей, очередь начала образовываться за час до открытия мобильного пункта. Чтобы поставить прививку, нужны паспорт, полис и СНИЛС. Привившимся выдается направление на ревакцинацию, которую надо пройти через 21 день.

Очередь на прививку от коронавируса

«Сомнений не было, младший брат в прошлом году в Москве поставил – нормально все. Я через «Госуслуги» не пытался записаться, увидел информацию о том, что в торговом центре сегодня будут ставить с 11 до 14, в 10:30 подъехал, заполнил документы, очень удобно», – рассказал Сергей Плотников, пришедший на прививку. «Вчера в телеграм-канале увидел новость о том, что проводится вакцинация. Перенес свои планы, решил попасть сюда. Записался в городскую поликлинику, но получилось только на следующую пятницу, чтобы сэкономить время, пришел сюда. Для меня разницы особой не было, куда доехать, все достаточно удобно, но только здесь не соблюдается дистанция, люди не знают, что делать, не то чтобы неорганизовано, но какие-то такие моменты есть», – прокомментировал другой житель Екатеринбурга. Вакцину он решил поставить, потому что постоянно контактирует с людьми, о побочных эффектах не переживает.

За сегодняшний день по планам должны привить 700 человек, пункт анонсировал работу до 14 часов. К 12:20 привили около сотни желающих. Остальные стоят в очереди, на полу ТЦ предупредительно нанесли разметку с просьбой соблюдать дистанцию, но этого, ожидаемо, никто не делает.

Добавим, возможно, ажиотаж в торговом центре связан также с тем, что попасть на прививку по записи в поликлиниках и через «Госуслуги» весьма проблематично. Люди, которые оставляли заявки еще в середине января, так и не дождались приглашения на вакцинацию.

Как заявил вчера на брифинге замгубернатора Павел Креков, в оперштаб поступили заявки от нескольких ТЦ, которые хотели бы на своих площадях организовать мобильные пункты. В других торговых центрах начнут прививать в марте, кроме Екатеринбурга, это будут делать в Нижнем Тагиле и, вероятно, в Каменске-Уральском.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 17.02.21

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